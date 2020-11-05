В Италии задержали группу угонщиков. В их числе – уроженец Молдовы

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Наш соотечественник угнал автомобиль вместе с двумя приятелями. Инцидент произошёл на днях в одном из итальянских городов.

За 30-летним молдаванином и его подельниками устроили погоню, пишет echipa.md. В машине нарушителей полиция обнаружила инструменты, при помощи которых им удалось проникнуть в чужой автомобиль и совершить угон.

Местная полиция не исключает, что троица причастна к целой серии краж на территории Италии. Нарушители задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

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