В Италии на трассе загорелся грузовик. За рулём был молдаванин (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня в итальянской провинции Пьяченца.
Большегруз загорелся во время движения. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Они потушили пламя.
Водителя, уроженца Молдовы, доставили в больницу. Мужчина не получил серьёзных травм, пишет echipa.md.
По предварительной версии, загорелся моторный отсек фуры. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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