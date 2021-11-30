В Италии на трассе загорелся грузовик. За рулём был молдаванин (ФОТО)

В Италии на трассе загорелся грузовик. За рулём был молдаванин (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня в итальянской провинции Пьяченца.

Большегруз загорелся во время движения. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Они потушили пламя.

Водителя, уроженца Молдовы, доставили в больницу. Мужчина не получил серьёзных травм, пишет echipa.md.

По предварительной версии, загорелся моторный отсек фуры. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

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