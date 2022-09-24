В Италии мужчина убил жену-молдаванку

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41-летнюю гражданку Молдовы убил 35-летний супруг. Преступление произошло в ночь с четверга на пятницу в провинции Венеция.

По данным местной прессы, супруги проживали в Италии с 2017 года. У пары был общий 4-летний ребёнок, а также дети от предыдущих браков. Отношения в семье были непростыми, часто случались ссоры. В один из конфликтных моментов мужчина избил свою супругу, а позже позвонил в службу 112 и сообщил о смерти жены, пишет publika.md.

Как стало известно, в прошлом потерпевшая подвергалась насилию и намеревалась уйти от супруга, однако мужчина заставил её остаться, угрожая смертью. Полиции предстоит разобраться во всех деталях трагического происшествия.

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