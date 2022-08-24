В Италии мужчина одновременно заразился ковидом, оспой обезьян и ВИЧ

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Как пишет Journal of Infection, таким «комбо» заболел 36-летний пациент, у которого были «половые контакты с мужчиной без презерватива» во время путешествия по Испании.

Через девять дней после возвращения домой у итальянца началась лихорадка, ему поставили диагноз «ковид». Позже к симптомам добавилась сыпь, мужчину положили в инфекционную больницу. Там у него подтвердили обезьянью оспу, заодно его проверили на ВИЧ, и этот тест тоже был положительным.

Сейчас итальянец выписан после лечения от коронавируса и оспы, сообщает телеграмм-канал издания “RT на русском”.

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