В Италии молдаванин с приятелем избили и ограбили мужчину

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Инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 октября в итальянском городе Пьяченца. У местного бара стала выяснять отношения нетрезвая компания мужчин.

35-летний итальянец заявил, что у него украли телефон. В ответ на претензии мужчина был жестоко избит и оставлен на улице, пишет echipa.md.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи сдержанны в прогнозах.

Двое подозреваемых – 18-летний молдаванин и 23-летний итальянец – задержаны. Оба мужчины ранее судимы. Украденный телефон потерпевшего обнаружили у задержанного молдаванина.

Граждане находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в ограблении и покушении на убийство.

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