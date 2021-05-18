В Италии мертвецки пьяный молдаванин спровоцировал ДТП

В Италии мертвецки пьяный молдаванин спровоцировал ДТП

Инцидент случился 16 мая в провинции Болонья.

На дороге столкнулись BMW под управлением 34-летнего молдаванина и Volkswagen Polo, за рулём которого находился 60-летний мужчина. В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка Volkswagen: её доставили в больницу.

Последовавшее обследование выявило у гражданина Молдовы концентрацию алкоголя, в 6 раз превышающую норму, пишет echipa.md. У нарушителя изъяли водительские права, расследование случившегося продолжается.

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