В Италии группа подростков обокрала школу. Среди воришек – уроженец Молдовы

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Инцидент случился в итальянской провинции Болонья. Полиция задержала четырёх 16-летних подростков из Молдовы, Италии и Марокко.

Как пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу, ночью подростки взломали дверь запасного выхода школы и украли около 30 компьютеров и планшетов. С первого раза им всё унести не удалось: несовершеннолетние проникали в здание трижды.

Добытое подростки спрятали на территории бывшей обувной фабрики. Во время последнего проникновения в школу одного из несовершеннолетних задержали. На следующее утро был задержан второй подозреваемый, который скрывался в поле поблизости. Позже были задержаны и двое их подельников.

Местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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