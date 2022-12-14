В историческом центре Кишинёва восстанавливают тротуары

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Продолжаются работы по обустройству тротуаров в историческом центре столицы. Они ведутся на следующих улицах: ул. М. Чеботарь; ул. В. Пыркэлаб; между ул. Александру чел Бун и ул. Колумна – нечётная сторона; между ул. М. Когэлничану и ул. А. Щусева – чётная сторона; между ул. А. Матеевича и ул. А Бернардацци – нечётная сторона.

Кроме того, завершено 99% работ на тротуаре между ул. Александру чел Бун и ул. Колумна – чётная сторона, а между улицами А. Матеевича и М. Когэлничану – нечётная сторона.

Согласно контракту на выполнение работ, будут восстановлены тротуары и обустроены парковочные места на пяти улицах в историческом центре Кишинёва: ул. А. Матеевича, ул. М. Когэлничану, ул. М. Эминеску, ул. В. Пыркэлаб и ул. М. Чеботарь. Стоимость проекта составляет 126 миллионов леев, деньги выделены из муниципального бюджета. Работы должны быть завершены к декабрю 2023 года.

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