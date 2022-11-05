В историческом центре Кишинёва стартует ремонт тротуаров

0

Речь идёт об улицах Алексей Матеевич, Михаил Когэлничану, Михай Эминеску, Влайку Пыркэлаб и Мария Чеботарь. Тротуары на этих улицах полностью разрушены и никогда не ремонтировались.

Для обустройства пешеходных зон будет использована белая тротуарная плитка (улицы Михай Эминеску и Мария Чеботарь) и серая тротуарная плитка (остальные улицы). Также будет уложено тактильное покрытие для слабовидящих людей. Кроме того, будут обустроены парковочные места.

Общая площадь, на которой будут проводиться работы, составит более 92 000 м2.

Ремонт стартует на следующей неделе, и первыми участками, на которых начнутся работы, будут:

ул. Влайку Пыркэлаб – между ул. Алексей Матеевич и ул. Михаил Когэлничану;

ул. Влайку Пыркэлаб – между ул. Михаил Когэлничану и ул. Алексей Щусев;

ул. Мария Чеботарь – между ул. Алексей Матеевич и ул. Михаил Когэлничану;

ул. Мария Чеботарь – между ул. Михаил Когэлничану и ул. Алексей Щусев;

ул. Мария Чеботарь – между ул. Алексей Щусев и ул. Букурешть;

ул. Алексей Матеевич – между ул. Константин Стере и следующий перекрёсток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.