В Испании умерли два ребенка с гепатитом неизвестного происхождения

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Первые случаи смерти детей, у которых был диагностирован гепатит неизвестного происхождения, зафиксированы в Испании, сообщает издание АВС со ссылкой на минздрав страны.

О заболевании детей острым гепатитом неизвестного происхождения в Испании стало известно середине апреля. Согласно минздраву, два ребенка – шестилетний мальчик из Мурсии и 15-месячный малыш из Андалусии – скончались после операций по трансплантации печени, передает ria.ru.

Число случаев детского гепатита неизвестного происхождения в Испании приближается к 50, информировало ведомство.

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