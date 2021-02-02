В ИП Кагула проходят обыски: задержаны несколько человек

0

Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в инспекторате полиции Кагула по делу о злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

На месте работают сотрудники Южного территориального управления НАЦ и антикоррупционные прокуроры. Идёт проверка службы 112. На данный момент задержаны 5 человек, – уточнила Старински.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.