В ИП Кагула проходят обыски: задержаны несколько человек

В ИП Кагула проходят обыски: задержаны несколько человек

Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в инспекторате полиции Кагула по делу о злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

На месте работают сотрудники Южного территориального управления НАЦ и антикоррупционные прокуроры. Идёт проверка службы 112. На данный момент задержаны 5 человек, – уточнила Старински.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md