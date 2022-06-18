В Институте матери и ребёнка завершился капремонт одного из отделений

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Акушерское отделение №1 столичного Института матери и ребёнка открылось после капитального ремонта.

На мероприятии открытия министр здравоохранения Алла Немеренко подчеркнула, что модернизация медицинских учреждений является приоритетом.

Нам нужно инвестировать в модернизацию медицинских учреждений — такова одна из основных задач Минздрава. Мы намерены строить новые больницы, капитально ремонтировать отделения и оснащать их современным оборудованием, чтобы они соответствовали всем мировым стандартам. Качество медицинской работы зависит от условий, а не только от профессиональных навыков медперсонала. Здоровье матери и ребёнка — приоритет для нас, — сказала министр, пишет moldpres.md.

Акушерское отделение №1 было капитально отремонтировано впервые за 40 лет при финансовой поддержке Министерства здравоохранения, которое выделило на эти цели более 6 млн леев. Ежегодно в этом отделении рождается около 2 500 детей. В нём 7 родильных залов и 2 операционные, оснащённые оборудованием и помещениями, специально предназначенными для медицинских работников.

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