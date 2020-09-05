В Институте матери и ребёнка откроют новое отделение для приёма детей с COVID-19

В Институте матери и ребёнка откроют новое отделение для приёма детей с COVID-19

В Институте матери и ребёнка будет открыто отделение интенсивной терапии, куда будут госпитализировать детей с тяжёлыми формами COVID-19 или другими сопутствующими заболеваниями. Такое решение было принято по итогам встреч с руководителями детских медицинских учреждений.

Кроме того, на заседании координационного центра обсуждалось оснащение отделений интенсивной терапии на национальном уровне. Так, в ближайшее время в Молдову из Турции поступит 50 аппаратов ИВЛ, приобретенных в рамках программы Всемирного банка “Экстренное реагирование на COVID-19”. Оборудование будет передано во все учреждения, где есть отделения интенсивной терапии.

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