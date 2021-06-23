В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

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Новейший штамм коронавируса “дельта-плюс” (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью.

Об этом предупредил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, передаёт lenta.ru.

По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, обеспокоенность медиков и властей вызывает тот факт, что “дельта-плюс” устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью “обходить” иммунитет. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

В настоящее время эксперты продолжают изучать новый штамм, чтобы оценить, насколько эффективны при борьбе с ним существующие вакцины.

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