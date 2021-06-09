В июне в Кишинёве будет работать Мобильный молодёжный центр

В июне в Кишинёве будет работать Мобильный молодёжный центр

Кишинёвский муниципальный молодёжный центр запускает программу «Мобильный молодёжный центр».

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Этим летом мобильная команда Центра приедет и в ваш сектор. Будет проводиться информирование о деятельности Центра и о том, как молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут бесплатно воспользоваться всеми доступными услугами. Будут организованы различные игры и мероприятия, – уточнил генпримар.

В июне Мобильный молодёжный центр будет находиться в следующих местах: 11 июня – в секторе Центр в парке «Штефан чел Маре» в 14:00; 17 июня – в секторе Буюканы в парке «Дендрарий» в 14:00 и 22 июня  – в секторе Ботаника в парке «Долина Роз» в 14:00.

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