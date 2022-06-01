В июне Молдова будет закупать газ у России по 880 долларов за тысячу кубометров

В июне Молдова будет закупать газ у России по 880 долларов за тысячу кубометров

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО “Газпром”. Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО “Молдовагаз” около 880 долларов США за тысячу кубометров, с учётом теплотворной способности, – отметил он.

В апреле закупочная стоимость достигла 1194 долларов, а в мае – порядка 920 долларов.

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