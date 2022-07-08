Мировые цены на продовольствие почти на четверть выше, чем год назад

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В июне мировые цены на продовольствие снизились на 2,3%, однако сейчас они всё равно на 23,1% выше, чем год назад, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По оценке экспертов организации, в июне снижение объяснялось отрицательной динамикой мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар. Однако молочная продукция и мясо дорожают.

Так, цены на растительные масла упали сразу на 7,6%. Цена на пальмовое масло снижается третий месяц подряд на фоне сезонного увеличения производства в основных странах-производителях, что совпало с прогнозируемым увеличением экспорта из Индонезии, где образовались значительные запасы этого продукта. Мировые цены на подсолнечное и соевое масла также заметно снизились в результате сокращения спроса со стороны мировых импортеров на фоне увеличения издержек, которые наблюдаются в последние месяцы. Рапсовое масло дешевело из-за умеренного спроса и ожидания масла из зерна нового урожая, передает rg.ru.

Цены на зерно упали на 4,1%. Между тем, пока они на 27,6% выше, чем годом ранее. Мировые цены на пшеницу, которые в мае были близки к рекордно высокому уровню, в июне упали на 5,7%. Правда, они по-прежнему более чем на 48,5% превышали прошлогодний показатель. В июне цены снижались под воздействием нового урожая из Северного полушария. Кроме того, снижался спрос со стороны мировых импортеров. Мировые цены на фуражное зерно снизились в июне на 4,1% (в сравнении с июнем прошлого года они выше на 18,4%). Мировые цены на кукурузу снизились в июне на 3,5% из-за сезонного увеличения объемов доступного зерна в Аргентине и Бразилии и хороший условий в США. Цены на пшеницу и кукурузу, в свою очередь, потянули за собой ячмень, стоимость которого снизилась на 6,1%.

Цены на сахар в июне снизились на 2,6%. Сахар дешевеет второй месяц подряд. В июне спрос и цены на сахар ограничивало глобальное замедление экономического роста. С другой стороны, на цены повлияли хорошие прогнозы по запасам сахара. Также влияние оказало ослабление курса бразильского реала к доллару и снижение цен на этанол, что подтолкнуло производителей к наращиванию производства сахара.

Выросли мировые цены на мясо всех видов, но больше других, до рекордного уровня, подорожало мясо птицы: предложение на мировом рынке всё так же ограничено из-за кризиса на Украине и вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии. Отмена запрета на ввоз говядины из Бразилии в Китай способствовала росту цен на это мясо. Цены на свинину в сравнении с другим мясом выросли не сильно: ведущие импортеры увеличили закупки, но Китай пока покупает скромные объемы. Повышение мировых цен на баранину было обусловлено сокращением предназначенных для экспорта запасов в Новой Зеландии, несмотря на вялый спрос со стороны стран Северной Азии.

На 4,1% увеличились цены на молочную продукцию. Но в сравнении с тем же периодом прошлого года они выше на 24,9%. В июне подорожали все виды молочной продукции. Больше всего выросли цены на сыр: резко вырос спрос на спотовые поставки на фоне опасений столкнуться с дефицитом сыра к концу года, а предложение молока снизилось из-за аномальной жары в Европе в начале месяца. Мировые цены на сухое молоко выросли под воздействием активного спроса и низких запасов. Повышение цен на сливочное масло произошло на фоне роста внутреннего спроса в Европе и увеличения импортных закупок из-за опасений недостаточности предложения в ближайшее время.

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