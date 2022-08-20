В июле жители Молдовы брали меньше кредитов

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Объём предоставленных банками в июле кредитов сократился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3 637,2 млн леев.

Как сообщает Национальный банк Молдовы, 53,1% приходится на кредиты в национальной валюте, 44,4% – в иностранной валюте, а 2,4% – кредиты, привязанные к курсу валюты. Наиболее востребованными были кредиты сроком от 2 до 5 лет (58,3%). Объём этих займов, выданных юридическим лицам, составил 45,5%.

Средняя номинальная ставка по кредитам в национальной валюте составила 12,79%, по валютным – 4,27%, а по привязанным к курсу валюты – 4,37%.

На потребительские кредиты пришлась наибольшая доля – 69%. Средняя ставка – 15,48%. Средняя ставка по кредитам на недвижимость в национальной валюте выросла на 1,72 пункта и составила 11,65%. 81,1% всех кредитов на недвижимость были предоставлены в национальной валюте, пишет ipn.md.

Новые срочные депозиты составили в июле 3 565,2 млн леев, что на 40,8% больше, чем в июле 2021 года. Они были представлены преимущественно вкладами физических лиц (74,22%). Наибольшую долю составили вклады со сроками от 6 до 12 месяцев. Средняя ставка по новым срочным депозитам в национальной валюте составила 10,21%, а по валютным – 0,44%.

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