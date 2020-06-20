В июле соцработники продолжат разносить пакеты с продуктами нуждающимся жителям столицы

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В июле бенефициары социальных столовых продолжат получать вместо горячих обедов продуктовые пакеты. Соответствующее решение было принято Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия Кишинев.

Согласно документу, эту помощь будут получать жители столицы, состоящие на учете территориальных управлений социальной помощи и здравоохранения. Пакеты с продуктами будут разносить социальные ассистенты, которые несут ответственность за их содержимое, передаёт zugo.md.

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