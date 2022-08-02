В июле сапёры обезвредили более 60 снарядов и 1500 патронов

0

Сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили за месяц 62 взрывоопасных объекта и 1500 патронов разного калибра.



По данным пресс-службы Минобороны, последняя в июле спецоперация по разминированию проводилась сапёрами батальона “Кодру” вблизи села Раскаецы Штефан-Водского района. Там во время сельскохозяйственных работ были найдены взрывоопасные объекты.

В общей сложности сапёры обезвредили 26 мин, 12 гранат F-1, 6 артиллерийских снарядов, 2 метательные бомбы, 3 боеголовки и 1500 патронов. Взрывоопасные объекты, которые находились в земле со времён Второй мировой войны, были уничтожены.

Всего с начала этого года сапёры Национальной армии провели 111 операций по разминированию, в результате которых обезвредили 297 снарядов и 11 026 патронов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.