В ие – над Петрозаводском

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Рукодельница из Карелии вышила национальную молдавскую рубаху

ДОСЬЕ

Ирина Пономарёва окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Специализируется на карельской вышивке, владеет практически всеми женскими ремёслами. Её вышивки были представлены на выставке в Центре культурных инициатив Республики Карелия, на фестивале «Солнцеворот» в Архангельске, выставке-реконструкции костюма в Латвии, выставке «Современное лицевое шитьё» в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Она преподаватель курса «Традиционная вышивка» в центре «Вокруг Кросно», проводит мастер-классы в Карелии, России и в Молдове. С 2016 г. – в обучении у М. В. Бирюковой, члена Союза художников РФ, мастера лицевого шитья. За это время вышила в технике лицевого шитья образ Божией Матери Одигитрии. Сейчас работает над Спасом Нерукотворным.

После университета филолог Ирина Пономарёва не стала работать по специальности. Перебегая из продавцов в администраторы, из няни куда-то ещё, она нашла курсы ткачества и кружевоплетения на коклюшках и стала посещать их. У неё всегда было желание делать что-то своими руками.

Ирина решила: надо начать тратить жизнь на своё дело. Но какое дело? Она задумалась: а что же она делает всегда, при любых обстоятельствах, даже когда нет условий? И поняла, что это – взять иголку, нитку, ткань и что-нибудь шить, обязательно украшая изделие хоть минимальной вышивкой. Эти поделки радуют и её саму, и окружающих. Рукоделие удивительно вписалось в желаемый ею образ жизни. Вышивальщица не привязана к рабочему месту и почти всегда может взять работу с собой.

В Молдову она прилетает не в первый раз. Недавно привезла с собой ию. Как написала Ирина, «выгулять рубаху там, откуда она родом».

Между Карелией и Молдовой

– «В моём сердце слиты воедино две любви – к Карелии и к Молдавии», – пишете вы на своей страничке в соцсетях. Расскажите сначала про Карелию. Какие вы там? С чем на сердце? Мне почему-то кажется, что там живут особо счастливые люди. И это счастье – от природы, от мудрости, которая там сохранилась.

– Мне тоже так кажется. Нашу республику часто называют магическим местом, обычно подразумевая сильное влияние природы. У нас много лесов, рек, озёр, неба, камней. Всё это влияет на человека, а он влияет на природу. У нас она мало тронутая людьми – видимо, поэтому её влияние сильнее, чем в других местах. И ещё сильнее влияет на человека, который на это настроен, т. е. просит об этом. Ну а кто не настроен, тот видит что-то своё.

– А тут – Молдова. Вниз по вертикали – на самый юг. Край акаций и виноградников. Что тут могло привязать к себе девочку с севера?

– Во-первых, детство. Пару раз я была в Молдавии в детстве – у нас здесь жили родственники. Недавно рассматривала старые семейные фотографии и обнаружила, что была в Молдавии будучи у мамы в животике (улыбается). Во-вторых, я росла с молдавским ковром.

– Что значит «росла с молдавским ковром»?

– Это значит, что у нас на стене висел молдавский тканый ковёр – чёрный фон, яркие розы. Это сочетание цветов ассоциируется у меня с детством и, естественно, с радостью. В-третьих, сейчас в Молдавии живёт моя самая близкая подруга. В-четвёртых, я здесь выгуливаю своих внутренних сороку и цыганку – здесь адекватно смотрятся яркие и блестящие вещи. У нас это выглядит слишком ярко и броско, а я не люблю чрезмерное внимание людей. И, наконец, я обожаю ваш воздух, он у вас особенный – бархатный, ароматный, плотный, насыщенный солнцем и землёй даже зимой.

– Вышитая ия – это дань этой любви или профессиональный интерес? Меняется ли самоощущение – точнее, самоидентификация, – когда вы в ней?

– Моя давняя мечта – полный комплект молдавского костюма, т. е. рубаха, юбка, пояс, платок, обувь. Ия – это первый шаг. Кстати, осуществить это мне помогла пандемия. Заказов не было, и я сделала вещь для себя. Сшила впервые в жизни традиционную рубаху (кстати, по карельской книге, сверяя сведения в молдавских группах в Фейсбуке, потому что все традиционные рубахи шьются практически одинаково) и впервые освоила крестик с идеальной изнанкой (это когда на изнанке все стежки – в одну сторону). Моя ия, конечно, совсем не похожа на традиционную, я это осознаю. Но я шила для себя и делала всё для себя. А что касается самоидентификации, то она меняется, конечно. Во-первых, человек в традиционном костюме меняется внешне (черты лица, силуэт, походка) и внутренне, соприкасаясь со своими корнями.

Пока на данный момент лучшее определение искусства для меня дал музыкант и философ Сергей Калугин: «Искусство – дар силы другому». Ремесло тоже может быть искусством. А искусство (то есть дарение силы) – ремеслом, когда ты это уже умеешь делать с закрытыми глазами.

Мастер-художник

– Не знаю, принято ли у нас в Молдове заказывать вышивку, возможно, да, но это, думаю, большая редкость. А что заказывают у вас и что интересно делать самой?

– Мне очень повезло с заказчиками. Они мне заказывают разное и то, что я хотела бы сделать. Я не совсем мастер-ремесленник – я ближе к мастеру-художнику. Моя большая сердечная любовь – это обрядовые полотенца. Именно севера России – это Карелия, Архангельская, Вологодская области. Я их вышила очень много. Ещё заказывают детали костюма – как традиционного, так и современного. Бывает, заказывают только вышивку, а бывает, нужно и самой сшить и вышить (тут мне пригождаются знания, полученные в школе).

Мне интересно делать всё, за что берусь, а что мне не интересно, я не делаю.

В пандемию я шила маски с ручной вышивкой. Причём почти все разные. Мне интересно каждый раз делать что-то другое, новое.

– Вы читаете по рисунку вышивки, то есть вы можете, глядя на чью-то работу, сказать, чьи мотивы использованы? Есть ли принципиальная разница в традициях разных народов?

– Народов и традиций на нашей планете очень много, и у каждого своя вышивка. Я могу приблизительно назвать регион по сочетанию цветов, орнаментов и их расположению. Изучая вышивку разных народов, предпочитаю находить единое: одинаковые швы, техники, орнаменты, смыслы. Познав глубоко одну какую-нибудь традицию, как я – карельскую, начинаешь видеть красоту и особенности других культур. Конечно, вышивки юга и севера очень отличаются друг от друга, как и люди юга и севера. Северяне более сдержаны, сосредоточены, а южане более импульсивны, горячи, но и те и другие желают, чтобы с их близкими всё было хорошо.

На языке вышивки

– Я знаю, например, что составление японской икебаны – это ещё и язык. Жена, собирая композицию, в ней зашифровывает послание мужу, причём самого разного содержания. А вышивкой можно, скажем, пригласить в дом, выразить своё возмущение или пожелать долгих лет жизни?

– Да, это совершенно точно язык, но не такой. Вышитые вещи сопровождают человека в ключевые, переходные моменты его жизни: рождение, крещение, праздники календарного цикла, свадьба, рождение детей, уход из этой жизни – точнее, переход. Если это повседневная одежда, то вышивка располагается обычно на границах одежды (ворот, рукав, подол, швы), укрепляя одежду и оберегая хозяина.

– Мужчины что-то понимают в ручном рукоделии? Они на него откликаются или это поле абсолютно женское?

– Да, понимают. У меня были заказы от мужчин, которые уважают меня как мастера. Сейчас в России есть очень известные и глубокие мужчины, которые занимаются темой традиции. Не хочу говорить, что только русской, потому что, поняв и изучив одну традицию, приходишь к понимаю остальных. Лично у меня – так.

– Ирина, без чего невозможно быть в этом ремесле? Кстати, ремесло и искусство – большая ли между ними разница и в чём?

– Во-первых, ты получаешь тактильное удовольствие. Во-вторых, становишься терпеливой, настырной. В-третьих, внутренне сосредотачиваешься. Я много думала об этом. Пока на данный момент лучшее для меня определение искусства дал музыкант и философ Сергей Калугин: «Искусство – дар силы другому». Ремесло тоже может быть искусством. А искусство (то есть дарение силы) – ремеслом, когда ты это уже умеешь делать с закрытыми глазами.

Инна Желтова