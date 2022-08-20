В I полугодии объём проведённых в стране строительных работ уменьшился

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Национальное бюро статистики сообщает, что во II квартале 2022 года объём строительных работ уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9%. А с января по июнь 2022 года объём работ уменьшился на 11,6%.

Согласно отчёту ведомства, в первом полугодии наблюдается снижение объёмов нового строительства на 19,7%, капитального ремонта – на 25,5%. В то же время, объём других работ (снос, работы по подготовке стройплощадки для выполнения последующих строительных работ) вырос на 32,8%, а объём работ по поддержанию и текущему ремонту увеличился на 20,6%.

Что касается объектов строительства, в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объёмов выполненных работ в жилых домах (-22,4%), нежилых зданиях (-8,2%) и инженерных сооружениях (-7,1%).

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