В I квартале 2023 года в Кишинёве выросли цены на жилую недвижимость

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По данным Нацбанка Молдовы, по итогам I квартала 2023 года индекс цен на жилую недвижимость (RPPI), предлагаемых продавцами, составил 142,9%, увеличившись на 4,8% в сравнении с IV кварталом прошлого года и на 5,7% в сравнении с I кварталом прошлого года. Отмечается, что на первичном рынке индекс RPPI был выше, чем на вторичном рынке.

Так, индекс RPPI на первичном рынке составил 150,2%, увеличившись на 3,2% в сравнении с IV кварталом прошлого года и на 2% в сравнении с I кварталом прошлого года. На вторичном рынке индекс RPPI составлял 137,9%, увеличившись на 5,6% в сравнении с IV кварталом прошлого года и на 6,8% в сравнении с I кварталом 2022 года.

Индекс RPPI рассчитывается Нацбанком ежеквартально на основе данных, собираемых по предложениям о продаже недвижимости на различных широко используемых платформах. Данные рассчитываются автоматически на основе алгоритма web scraping и отражают информацию по ситуации на первичном и вторичном рынках. Сбор данных осуществляется дважды в месяц, а данные для агрегированных значений предоставляются кадастровыми органами в конце каждого месяца.

В Нацбанке уточняют, что RPPI может пригодиться в деятельности министерств и ведомств, кадастровых отделов Агентства госуслуг, Нацбанка, кредитных учреждений (например, банков), экономических аналитиков, международных учреждений (МВФ, например) и так далее, передаёт infomarket.md.

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