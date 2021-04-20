В Хынчештах женщина за рулём Toyota протаранила забор частного дома и сбежала с места ДТП (ФОТО)

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Инцидент произошёл накануне в селе Каракуй.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель Toyota Yaris повредил забор частного дома, после чего покинул место аварии. Брошенный автомобиль разыскали и отправили на спецстоянку, пишет echipa.md.

Позже полиция установила, что за рулём находилась женщина. На опасном повороте она не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. Нарушительнице выписали штраф.

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