Нетрезвая и без прав: в Хынчештах за рулём поймали 17-летнюю девушку

Нетрезвая и без прав: в Хынчештах за рулём поймали 17-летнюю девушку

Инцидент произошёл накануне. Несовершеннолетнюю за рулём Volkswagen остановили автоинспекторы.

Правоохранители попросили предъявить документы, однако у девушки их не было. Тестирование выявило у водителя 0,73 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Несовершеннолетняя сообщила, что взяла машину у подруги, чтобы съездить в магазин, пишет deschide.md. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md