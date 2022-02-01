Нетрезвая и без прав: в Хынчештах за рулём поймали 17-летнюю девушку

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Инцидент произошёл накануне. Несовершеннолетнюю за рулём Volkswagen остановили автоинспекторы.

Правоохранители попросили предъявить документы, однако у девушки их не было. Тестирование выявило у водителя 0,73 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Несовершеннолетняя сообщила, что взяла машину у подруги, чтобы съездить в магазин, пишет deschide.md. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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