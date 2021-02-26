В Хынчештах в аварии пострадали двое водителей (ФОТО)

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ДТП случилось на въезде в село Буцены Хынчештского района.

По данным полиции, на дороге столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen. По предварительной версии, водитель микроавтобуса захотел развернуться, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него врезался Ford, пишет deschide.md.

Оба водителя получили множественные травмы, их доставили в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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