В Хынчештах трое задержаны по подозрению в краже

В Хынчештах трое задержаны по подозрению в краже

В полицию обратился 23-летний хозяин дома. Он сообщил, что неизвестные украли из его жилища имущество на 14700 леев. 

Правоохранители задержали трёх подозреваемых в возрасте от 19 лет до 21 года. Часть похищенного, а также автомобиль, который они использовали при совершении преступления, изъяли.

Молодые люди задержаны на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, им грозит штраф в размере от 32500 до 67500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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