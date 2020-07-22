В Хынчештах пропала пенсионерка: объявлен розыск

В Хынчештах пропала пенсионерка: объявлен розыск

Разыскивается 76-летняя Шойлица Анна из города Хынчешты. Последний раз её видели 13 июля. 

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые.

Одежда: куртка белая с зелёным, зелёное платье, коричневые шлёпанцы, с собой была сумка с вещами.

У пенсионерки были провалы в памяти. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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