В Хынчештах прикрыли наркогруппу, занимавшуюся распространением марихуаны (ВИДЕО)

Правоохранители выявили группу лиц, подозреваемых в хранении, выращивании и сбыте наркотиков на территории Хынчештского района.
Полиция провела обыск в доме 42-летнего участника наркогруппы и обнаружила десятки кустов конопли, высушенную марихуану и приборы для употребления наркотиков. Всё изъятое было передано на экспертизу.
По факту незаконного оборота наркотиков заведено уголовное дело. Виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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