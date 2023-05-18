В Хынчештах прикрыли наркогруппу, занимавшуюся распространением марихуаны (ВИДЕО)

0

Правоохранители выявили группу лиц, подозреваемых в хранении, выращивании и сбыте наркотиков на территории Хынчештского района.

Полиция провела обыск в доме 42-летнего участника наркогруппы и обнаружила десятки кустов конопли, высушенную марихуану и приборы для употребления наркотиков. Всё изъятое было передано на экспертизу.

По факту незаконного оборота наркотиков заведено уголовное дело. Виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.