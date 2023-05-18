В Хынчештах прикрыли наркогруппу, занимавшуюся распространением марихуаны (ВИДЕО)

В Хынчештах прикрыли наркогруппу, занимавшуюся распространением марихуаны (ВИДЕО)

Правоохранители выявили группу лиц, подозреваемых в хранении, выращивании и сбыте наркотиков на территории Хынчештского района.

Полиция провела обыск в доме 42-летнего участника наркогруппы и обнаружила десятки кустов конопли, высушенную марихуану и приборы для употребления наркотиков. Всё изъятое было передано на экспертизу.

По факту незаконного оборота наркотиков заведено уголовное дело. Виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md