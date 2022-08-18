В Хынчештах перевернулся Mercedes: два человека госпитализированы

В Хынчештах перевернулся Mercedes: два человека госпитализированы

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол, на больничных койках оказались двое мужчин из Чимишлии.

Mercedes вылетел на обочину на трассе вблизи села Бозиены и перевернулся в поле. В больницу доставили 30-летнего водителя и 27-летнего пассажира, находившегося в момент аварии на переднем сиденье. Как оказалось, у мужчины за рулём не было водительских прав, пишет unimedia.info.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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