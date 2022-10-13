В Хынчештах перевернулся грузовик: водитель не справился с управлением

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Авария произошла сегодня утром на трассе Кишинёв-Хынчешты, вблизи населённого пункта Буцены.

По данным полиции, 35-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением, в результате чего большегруз вылетел с трассы и перевернулся. В аварии никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

Правоохранители выяснили, что водитель был за рулём трезвым. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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