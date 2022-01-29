В Хынчештах перевернулся автомобиль: водитель и двое 17-летних пассажиров госпитализированы

В Хынчештах перевернулся автомобиль: водитель и двое 17-летних пассажиров госпитализированы

Серьёзное ДТП произошло вчера на участке трассы Хынчешты-Лэпушна. Автомобиль Toyota врезался в дерево и перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели. Как выяснилось, 23-летний водитель из-за погодных условий не справился с управлением. В результате аварии мужчину и двух пассажиров 17 лет пришлось извлекать спасателям.

Пострадавших доставили в Хынчештскую районную больницу, пишет deschide.md. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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