В Хынчештах пенсионерку изнасиловал родственник

В Хынчештах пенсионерку изнасиловал родственник

66-летнюю жительницу Хынчешт изнасиловал свояк. В полицию обратилась дочь жертвы. 

Как выяснили правоохранители, накануне вечером домой к женщине пришел брат её бывшего мужа. Они употребляли спиртное, после чего мужчина ушёл. Вскоре он вернулся и изнасиловал пенсионерку.

Мужчина был задержан и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются, пишет unimedia.info.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md