В Хынчештах пенсионерку изнасиловал родственник

66-летнюю жительницу Хынчешт изнасиловал свояк. В полицию обратилась дочь жертвы.
Как выяснили правоохранители, накануне вечером домой к женщине пришел брат её бывшего мужа. Они употребляли спиртное, после чего мужчина ушёл. Вскоре он вернулся и изнасиловал пенсионерку.
Мужчина был задержан и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются, пишет unimedia.info.
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