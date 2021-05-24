В Хынчештах на улице нашли оставленных без присмотра детей

В Хынчештах на улице нашли оставленных без присмотра детей

Брат и сестра в возрасте 5 и 6 лет бегали по улице голышом. К счастью, им на пути встретились сотрудники полиции. 

Инцидент произошёл накануне в селе Чоара Хынчештского района. Полицейские обратились в примарию, чтобы найти семью несовершеннолетних. Было установлено, что родители воспитывают шестерых детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Мама и дети были отправлены в центр временного размещения. Женщину предупредили, чтобы она не оставляла без присмотра своих детей, и пригрозили штрафом.

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