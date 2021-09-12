В Хынчештах мужчина застрелил возлюбленную и покончил с собой

В Хынчештах мужчина застрелил возлюбленную и покончил с собой
Трагедия произошла минувшей ночью в Хынчештском районе. Между 28-летним мужчиной и 53-летним отцом девушки вспыхнул конфликт. В какой-то момент первый вытащил пистолет и начал угрожать им. Старший мужчина выбежал из дома, а за спиной услышал выстрелы. 

Сотрудники полиции нашли в жилище трупы 23-летней девушки и 28-летнего мужчины. Предположительно, он убил возлюбленную, а после застрелился. Молодые люди были в отношениях и планировали пожениться.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md