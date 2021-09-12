В Хынчештах мужчина застрелил возлюбленную и покончил с собой

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Трагедия произошла минувшей ночью в Хынчештском районе. Между 28-летним мужчиной и 53-летним отцом девушки вспыхнул конфликт. В какой-то момент первый вытащил пистолет и начал угрожать им. Старший мужчина выбежал из дома, а за спиной услышал выстрелы.

Сотрудники полиции нашли в жилище трупы 23-летней девушки и 28-летнего мужчины. Предположительно, он убил возлюбленную, а после застрелился. Молодые люди были в отношениях и планировали пожениться.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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