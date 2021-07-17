В Хынчештах мужчина угнал автомобиль полиции и попал в ДТП

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Сотрудники полиции Хынчешт задержали 31-летнего мужчину, совершившего угон автомобиля.

Инцидент произошёл накануне, пишет protv.md. Мужчина воспользовался удобным моментом и сел за руль служебного автомобиля. По пути угонщик столкнулся с Toyota, но продолжил путь. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, в результате чего машина полиции перевернулась.

Мужчине потребовалась медицинская помощь. Его задержали, по факту угона возбуждено уголовное дело.

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