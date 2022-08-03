В Хынчештах ищут сбежавшую из центра размещения девушку

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Полиция просит помощи граждан в установлении местонахождения Абабий Ирины 2007 года рождения. Девушка проживала в селе Чучулены Хынчештского района.

2 августа несовершеннолетняя покинула местный центр размещения «Pro-Femina». До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее девушка уже сбегала из центра, пишет realitatea.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить в службу 112.

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