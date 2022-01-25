В Хынчештах ищут пенсионерку, страдающую провалами в памяти

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Разыскивается Веретено Валентина, проживающая в городе Хынчешты. Женщина пропала 24 января.

Приметы: рост 150 см, телосложение среднее, глаза зелёные, волосы светлые.

Одежда: коричневая куртка, чёрные угги, чёрные штаны, белая шапка с синими полосами.

У женщины ранее бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить в службу 112 или по номеру 079 61 63 81.

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