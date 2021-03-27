В Хынчештах группа подростков ограбила сельчанина

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На 56-летнего жителя села Минджир Хынчештского района напали четверо. Злоумышленники сняли с мужчины куртку, в которой было 1 850 леев.

В полицию обратилась супруга пострадавшего, пишет publika.md. Она рассказала, что муж возвращался домой из гостей, где немного выпил. По дороге к нему пристала группа несовершеннолетних ребят. Как выяснилось, подростки знали, что у мужчины с собой были деньги.

Нападавших удалось задержать, они признали свою вину и рассказали, что деньги успели потратить. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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