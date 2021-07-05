В Хынчештах две машины провалились в яму. Три человека в больнице

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Авария произошла накануне вечером на выезде из села Мерешены.

46-летний водитель Opel и 26-летний мужчина за рулём Peugeot проигнорировали указания дорожных знаков на ремонтируемом участке дороги и упали в яму, пишет protv.md. В результате один из водителей и два 17-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах происшествия.

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