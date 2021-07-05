В Хынчештах две машины провалились в яму. Три человека в больнице

В Хынчештах две машины провалились в яму. Три человека в больнице

Авария произошла накануне вечером на выезде из села Мерешены.

46-летний водитель Opel и 26-летний мужчина за рулём Peugeot проигнорировали указания дорожных знаков на ремонтируемом участке дороги и упали в яму, пишет protv.md. В результате один из водителей и два 17-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md