В Хынчештах домушника поймали с поличным

В Хынчештах домушника поймали с поличным

Полиция задержала 39-летнего жителя Каушанского района на месте преступления. 

Правоохранители отреагировали на сообщение о сработавшей сигнализации на охраняемом объекте. Вора поймали, когда он выходил из квартиры с награбленным – украшениями и медалями.

Как выяснилось, подозреваемый проник в квартиру, взломав замок на двери. Хозяев в этот день не было дома.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md