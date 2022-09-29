В Хынчештах домушника поймали с поличным

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Полиция задержала 39-летнего жителя Каушанского района на месте преступления.

Правоохранители отреагировали на сообщение о сработавшей сигнализации на охраняемом объекте. Вора поймали, когда он выходил из квартиры с награбленным – украшениями и медалями.

Как выяснилось, подозреваемый проник в квартиру, взломав замок на двери. Хозяев в этот день не было дома.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

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