В Хынчештах без вести пропала женщина с психическими отклонениями

В Хынчештах без вести пропала женщина с психическими отклонениями

Родственники ищут 35-летнюю жительницу села Сэрата-Мерешень Хынчештского района. Лариса Пандеева пропала 17 октября.

По словам родных, пропавшая является инвалидом первой группы и страдает психическим расстройством. Женщина находилась под опекой брата и проживала в его семье, пишет echipa.md. 17 октября она ушла из дома в неизвестном направлении, прихватив с собой все документы.

Приметы: 35 лет, среднее телосложение, голубые глаза и светлые волосы. Последний раз разыскиваемую видели в Хынчештах: она была одета в чёрные джинсы, чёрную куртку, на спине был бежевый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по номерам: 068 908 163, 026 939 314 или 069 276 998.

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