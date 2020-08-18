В Хынчештах без вести пропал мужчина

В Хынчештах без вести пропал мужчина

60-летний житель села Бутень вышел из дома вчера днём и не вернулся. Его разыскивают родственники. 

Мужчина был одет в брюки зеленого цвета, белую футболку с зелёными полосками, на ногах были чёрные шлёпанцы. У него среднее телосложение, рост 170 см, каштановые волосы. Родные говорят, что мужчина пропадает не впервые, пишет protv.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении человека с фотографии, просят сообщить об этом по номеру 112.

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