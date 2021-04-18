В Хынчештах автомобиль загорелся на ходу: обошлось без жертв

В Хынчештах автомобиль загорелся на ходу: обошлось без жертв

Инцидент произошёл накануне в селе Бужор Хынчештского района. К счастью, никто не пострадал.

Загорелся автомобиль марки BMW. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Правоохранители установили, что 26-летний водитель ехал по селу. В какой-то момент он почувствовал запах гари. Мужчина заехал в поле и вышел из машины, после этого автомобиль вспыхнул.

Правоохранители выяснили, что водитель был в трезвом состоянии, однако у него не было удостоверения, а автомобиль принадлежал другому человеку. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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