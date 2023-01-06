В хвосте: в рейтинге военной мощи Молдова заняла 143-е место

В хвосте: в рейтинге военной мощи Молдова заняла 143-е место

В рейтинге самых мощных вооруженных сил мира Global Fire Power (GFP) Республика Молдова занимает 143-е место из 145 стран. Первое место в рейтинге занимают Соединенные Штаты Америки, а последнее – Бутан. 

Согласно исследованию GFP, Республика Молдова расположена между Сомали и Бенином. Румыния занимает 47-е место, а Украина – 15-е место, передает radiomoldova.md.

Тремя ведущими военными державами, согласно рейтингу GPF, являются США, Россия и Китай. В десятку стран с самыми сильными в мире вооруженными силами также входят: Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

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