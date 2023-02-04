В Художественном музее открылась выставка японской гравюры

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Выставка “Разнообразие и индивидуальность: гравюры современных японских художников” открылась вчера в Национальном художественном музее Молдовы.

В своем выступлении посол Японии в РМ Ямада Йоитиро выразил благодарность руководству музея за проведение данной выставки, отметив, что в качестве дипломата на него возложена миссия соединять народы двух стран и представлять Японию молдаванам и Молдову японцам, передает moldpres.md.

Со своей стороны, директор музея Тудор Збырня заявил, что японское искусство, пришедшее в Европу в середине XIX века, восхищало с самого начала.

– Это выставка современного искусства, на которой представлены работы, выполненные с абсолютно индивидуальными художественными дискурсами, — отметил он.

По словам организаторов, на экспозиции представлены 42 работы, написанные десятью художниками, которые в 70-х годах прошлого века исследовали широкий спектр возможностей с помощью гравюры и расширили диапазон выразительности современного искусства с помощью этой техники.

Мероприятие организовано посольством Японии в Республике Молдова. Выставка будет открыта до 12 марта.

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