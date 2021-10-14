В Храмовый праздник Кишинёва на столичные маршруты были выведены ещё 9 новых автобусов ISUZU

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Как сообщил присутствовавший на церемонии запуска автобусов генеральный примар Ион Чебан, новые транспортные единицы заменят старые, которые уже не соответствуют необходимым для эксплуатации техническим условиям.

Новые автобусы будут обслуживать следующие маршруты: №5 (бул. Куза Водэ – ул. Буковиней); №23 (ул. Измаильская – бул. Мирча чел Бэтрын); №65 (ул. Измаильская – ул. Мунчештская); 10 (ул. Василе Александри – с. Гратиешты); №18 (ул. Измаильская – г. Сынжера); №33 (ул. Измаильская – с. Добружа); №38 (ул. Тигина – с. Крузешты); №39 (ул. Тигина – с. Бубуечь – с. Бык); №49 (ул. Измаильская – ком. Бачой).

Ранее на маршруты были выведены 25 из 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в этом году. Они пополнили маршруты: №5, 9, 26, 11, 18, 44, 49, 39, 46, 2, 33.

Всего МП “Городской автобусный парк” получил 41 новый автобус ISUZU. Из них 34 уже эксплуатируются, а 7 находятся на этапе оформления. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинёв до конца года, согласно договору купли-продажи.

– Повторюсь, что в дополнение к 100 новым автобусам ISUZU примария Кишинёва также закупила в этом году 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов. На сегодняшний день доставлено 38 единиц транспорта, из них 28 уже курсируют по большинству пригородных маршрутов, а еще 10 проходят технический осмотр и регистрацию, – уточнил Ион Чебан.

Последние 20 автобусов будут получены до конца нынешнего года.

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