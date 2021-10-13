В “хорошие времена” ПДС литр солярки обходится фермерам на 6 леев дороже, чем в прошлом году

В “хорошие времена” ПДС литр солярки обходится фермерам на 6 леев дороже, чем в прошлом году

Нынешняя осень выдалась сложной для молдавских сельхозпроизводителей. В этом году они платят на 6 леев больше за литр солярки, чем в октябре 2020-го: 18 леев 30 банов вместо 12 леев 40 банов.  

Таким образом, если в 2020 году на обработку гектара земли аграрии тратили 1240 леев, то в этом – почти на 600 леев больше, 1830.

Эксперты говорят, что это приведёт к неизбежному подорожанию как сырья, так и хлебобулочных изделий, подсолнечного масла, кормов и так далее.

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