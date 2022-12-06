В холодное время года дорожные службы круглосуточно следят за состоянием трасс

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ГП «Государственная администрация автомобильных дорог» в режиме нон-стоп отслеживает состояние национальных трасс в зимний период.

Как отметили в учреждении, в технологическом процессе будут участвовать спецмашины, дорожные рабочие, будет использоваться противоскользящий материал.

Для оперативного информирования об условиях дорожного движения в зимний период дорожно-эксплуатационные предприятия на местах, в том числе Госадминистрация автодорог работают в круглосуточном режиме: телефоны 22-55-30; 74-89-61; +373 60 477 117. Увидеть текущее состояние дорог можно на сайте www.asd.md, — уточнили в ведомстве, пишет moldpres.md.

Участникам дорожного движения рекомендуют соблюдать ПДД, касающиеся оснащения автомобилей и вождения в условиях зимы.

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