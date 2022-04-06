В холодильниках Молдовы хранятся более 100 тысяч тонн яблок

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Молдова в этом году экспортировала меньше яблок, чем за аналогичный период 2021 года. Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбан заявил, что экспорт яблок находится в сложной ситуации.

– С марта по начало апреля молдавские фермеры экспортировали только 17 тысяч тонн яблок, – уточнил Шарбан.

По словам чиновника, в Молдове ежегодно собирают около 350 тысяч тонн яблок. Из них порядка 300-350 тонн направляется на переработку в пищевой промышленности, около 60-70 тысяч тонн потребляется внутри страны, а остальное идёт на экспорт, передает moldpres.md

При этом госсекретарь отметил, что наша страна экспортирует в Российскую Федерацию около 95-98% всего объёма яблок. Василе Шарбан уточнил, что на данный момент производители хранят на складах 105 тысяч тонн яблок.

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